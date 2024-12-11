ЗМІ: Адміністрація Байдена розмірковує над новими санкціями проти російської нафти

Адміністрація президента США Джо Байдена розмірковує над новими санкціями проти російської торгівлі нафтопродуктами, які може запровадити до того, як Байдена замінить Дональд Трамп.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Обізнані з обговореннями особи, які погодилися коментувати анонімно, кажуть, що деталі нових обмежень ще розробляють, але в цілому йдеться про санкції проти російського експорту нафти.

Це той крок, якого Байден довго не хотів через побоювання, що це підвищить ціни на енергоносії, що у передвиборчий період могло вдарити по його рейтингу. Але зараз, на тлі зниження світових цін через насичення ринку і побоювань щодо того, що Трамп може почати примушувати Україну до мирної угоди всупереч її інтересам, у Білому домі готові до більш рішучих дій, кажуть співрозмовники.

Реклама:

Йдеться у тому числі про нові санкції проти "тіньового флоту" танкерів, які возять російську нафту.

Санкції можуть оголосити "у наступні тижні" і ймовірно вони будуть скоординовані із санкціями Євросоюзу, які теж хочуть запровадити до кінця року.

Припускають, що одна з можливих моделей – санкції на зразок тих, що застосовані для іранської нафти, що передбачають покарання для покупців цього товару. Це було би сміливим кроком, оскільки серед покупців російської нафти – Індія і Китай, а також досі деякі члени ЄС.

Це також може призвести до різкого стрибка ціни, а крім того – ускладнити переговори США з тими країнами, на допомогу і вплив яких Вашингтон сподівається у намаганні запобігти експорту до Росії товарів подвійного призначення.

Водночас це посилило би тиск на Росію перед зміною влади у США. Посадовці в адміністрації Байдена кажуть, що хочуть допомогти забезпечити Україні якомога сильнішу переговорну позицію.

Нагадаємо, у листопаді США внесли у чорний список "Газпромбанк" – останній великий російський банк, який досі не перебував під обмеженнями.

Неофіційно повідомляли, що ЄС просить Штати помʼякшити санкції проти "Газпромбанку" через те, що деякі держави Євросоюзу досі купують російський газ і потребують способів сплачувати за нього.