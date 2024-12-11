AFP: Макрон може назвати імʼя нового премʼєра 12 грудня

Президент Франції Емманюель Макрон, імовірно, призначить нового прем'єр-міністра в четвер, 12 грудня.

Про це агентству AFP повідомило джерело у французькій владі, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника агентства, оголошення нового премʼєра Франції відбудеться, найімовірніше, ввечері в четвер – після повернення Макрона з одноденного візиту до Польщі.

Макрон пообіцяв провести переговори з різними політичними силами та "в найближчі дні" призначити нового премʼєр-міністра Франції.

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Це сталось після того, як уряд меншості Барньє відправили у відставку вперше з 1962 року – той протримався рекордно короткий строк у 91 день.

ЗМІ раніше говорили, що в Макрона є кілька потенційних кандидатів на посаду премʼєр-міністра, зокрема чинний міністр оборони Себастьєн Лекорню, лідер "Демократичного руху" MoDem Франсуа Байру та лівий політик і експрем’єр Бернар Казньов.

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