AFP: Макрон может назвать имя нового премьера 12 декабря

Президент Франции Эмманюэль Макрон, вероятно, назначит нового премьер-министра в четверг, 12 декабря.

Об этом агентству AFP сообщил источник во французских властях, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника агентства, объявление нового премьера Франции состоится, скорее всего, вечером в четверг – после возвращения Макрона из однодневного визита в Польшу.

Макрон пообещал провести переговоры с различными политическими силами и "в ближайшие дни" назначить нового премьер-министра Франции.

Реклама:

Это произошло после того, как правительство меньшинства Барнье отправили в отставку впервые с 1962 года – то продержалось рекордно короткий срок в 91 день.

СМИ ранее говорили, что у Макрона есть несколько потенциальных кандидатов на должность премьер-министра, в частности действующий министр обороны Себастьен Лекорню, лидер "Демократического движения" MoDem Франсуа Байру и левый политик и экс-премьер Бернар Казньов.

Читайте подробнее о том, сможет ли Макрон вывести страну из политического кризиса.