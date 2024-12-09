Генсек НАТО: Росія та Іран кинули Асада, коли він став їм непотрібний

Генсек НАТО Марк Рютте в понеділок заявив, що Росія та Іран були співучасниками злочинів поваленого сирійського президента Башара Асада, а його падіння показало, що вони були "ненадійними партнерами".

Заяву Рютте наводить агентство AFP, пише "Європейська правда".

Рютте наголосив, що Росія та Іран були головними прихильниками режиму Асада, і вони поділяють відповідальність за злочини, скоєні проти сирійського народу.

"Вони також виявилися ненадійними партнерами, покинувши Асада, коли він перестав бути їм корисним", – зауважив генсек Альянсу.

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Рютте відзначив, що кінець правління Асада "є моментом радості, але також і невизначеності для народу Сирії і всього регіону".

"Ми сподіваємося на мирну передачу влади і інклюзивний політичний процес під керівництвом самих сирійців", – сказав Рютте.

"Ми будемо уважно стежити за тим, як лідери повстанців поводитимуться під час цього переходу. Вони повинні підтримувати верховенство права, захищати цивільне населення і поважати релігійні меншини", – додав він.

Низка європейських лідерів раніше відреагували на новини про падіння сирійського режиму заявами про те, що ставка Асада на Росію не справдилася.

Також лунали думки, що так само несподівано одного дня може "посипатися" влада Владіміра Путіна.