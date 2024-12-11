Глава Міноборони Німеччини: Події в Сирії показали, як небезпечно покладатись на РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що поточні події в Сирії показують, що країни, які мають стратегічне партнерство з Росією, можуть покладатися на неї лише до тих пір, поки вони корисні главі Кремля Владіміру Путіну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це німецький міністр сказав під час візиту до Йорданії, його слова наводить Reuters.

Пісторіус летить до Багдада, де впланує обговорити шляхи стабілізації регіону після падіння режиму президента Сирії Башара Асада.

За словами очільника німецького оборонного відомства, Путін "надійний лише доти, доки це служить його інтересам".

Реклама:

Пісторіус не уточнив, як події в Сирії вплинуть на участь Німеччини у справах регіону, але заявив, що її військові місії на Близькому Сході, які налічують близько 600 військовослужбовців, скоріше будуть розширені, ніж скорочені.

"Сирія не повинна знову стати маріонеткою зовнішніх сил, таких як Росія, Іран чи (ліванське збройне угруповання) "Хезболла". Це не буде коротким або легким шляхом, але ми повинні підтримати Сирію на її шляху до мирного майбутнього для її народу і до більшої стабільності в регіоні", – зауважив він.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що Росія та Іран були співучасниками злочинів поваленого сирійського президента Башара Асада, а його падіння показало, що вони були "ненадійними партнерами".

Також після падіння режиму Асада в Європі лунали думки, що так само несподівано одного дня може "посипатися" влада Владіміра Путіна.