За 15 років "карту поляка" отримали майже 78 тисяч громадян України

За 15 років від появи польського закону про "карту поляка" такий документ отримали 77 790 громадян України, з них більш як п’яту частину – за час повномасштабної війни.

Як повідомляє "Укрінформ", пише "Європейська правда", про це їм повідомили у відповідь на запит в МЗС Польщі.

З 2008 року "карту поляка" оформили майже 78 тисяч громадян України, а частка відмов за заявками склала біля 3%.

"З 2008 року по 29 жовтня 2024 року громадянам України видано 77 790 карт поляка. Водночас 2517 особам відмовлено у видачі карти поляка",– повідомили в польському зовнішньополітичному відомстві.

Реклама:

Майже 22% від загальної кількості "карт поляка" – понад 17 тисяч – видали після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На динаміку видачі документів впливала і пандемія коронавірусу, і повномасштабна війна, з початком якої з’явились правові механізми для спрощеного перебування громадян України у Польщі.

У 2022 році кількість виданих карт поляка українцям склала понад 4 тисячі – менше, ніж перед тим, у 2023 році зросла до 8 тисяч, а за 2024 рік видали вже майже 5,5 тисяч.

Серед громадян інших країн колишнього СРСР найчастішими отримувачами "карт поляка" є громадяни Білорусі (отримали понад 100 тисяч), з яких близько 40% отримали їх після повномасштабного нападу Росії на Україну.

Громадяни Росії за 15 років отримали понад 6 тисяч карт поляка, з них третину – після початку повномасштабної війни. Понад 5 тисяч карт поляка отримали громадяни Литви, понад 2 тисячі. – громадяни Казахстану.

Раніше міністр закордонних справ Радослав Сікорський згадував, що загальна кількість виданих Польщею "карт поляка" – близько 215 тисяч. Він також зауважив, що у теперішніх політичних реаліях зростає потреба внести зміни до закону про карту поляка з метою чіткого визначення критеріїв її отримання з огляду на національну безпеку Польщі.

Одне з останніх опитувань у Польщі показало, що підтримка прийому біженців з України досягла нового мінімуму.

Читайте також "Заборона Бандери" чи дозвіл на ексгумації? Що дійсно важливо для відносин України та Польщі





