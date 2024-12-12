За 15 лет "карту поляка" получили почти 78 тысяч граждан Украины

За 15 лет от появления польского закона о "карте поляка" такой документ получили 77 790 граждан Украины, из них более пятой части – за время полномасштабной войны.

Как сообщает "Укринформ", пишет "Европейская правда", об этом им сообщили в ответ на запрос в МИД Польши.

С 2008 года "карту поляка" оформили почти 78 тысяч граждан Украины, а доля отказов по заявкам составила около 3%.

"С 2008 года по 29 октября 2024 года гражданам Украины выдано 77 790 карт поляка. В то же время 2517 лицам отказано в выдаче карты поляка", – сообщили в польском внешнеполитическом ведомстве.

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Почти 22% от общего количества "карт поляка" – более 17 тысяч – выдали после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

На динамику выдачи документов влияла и пандемия коронавируса, и полномасштабная война, с началом которой появились правовые механизмы для упрощенного пребывания граждан Украины в Польше.

В 2022 году количество выданных карт поляка украинцам составило более 4 тысяч – меньше, чем перед тем, в 2023 году выросло до 8 тысяч, а за 2024 год выдали уже почти 5,5 тысяч.

Среди граждан других стран бывшего СССР самыми частыми получателями "карт поляка" являются граждане Беларуси (получили более 100 тысяч), из которых около 40% получили их после полномасштабного нападения России на Украину.

Граждане России за 15 лет получили более 6 тысяч карт поляка, из них треть – после начала полномасштабной войны. Более 5 тысяч карт поляка получили граждане Литвы, более 2 тысяч – граждане Казахстана.

Ранее министр иностранных дел Радослав Сикорский упоминал, что общее количество выданных Польшей "карт поляка" – около 215 тысяч. Он также отметил, что в нынешних политических реалиях растет потребность внести изменения в закон о карте поляка с целью четкого определения критериев ее получения, учитывая национальную безопасность Польши.

Один из последних опросов в Польше показал, что поддержка приема беженцев из Украины достигла нового минимума.

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