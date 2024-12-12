Сибіга їде у Німеччину на переговори з європейськими колегами щодо підтримки України

У четвер, 12 грудня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Німеччину на запрошення своєї німецької колеги Анналени Бербок.

Про це повідомило МЗС України, передає "Європейська правда".

Як інформує відомство, 12 грудня Сибіга відвідає Німеччину на запрошення Бербок.

У Берліні український дипломат візьме участь у переговорах із міністрами закордонних справ Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Франції, держсекретарем МЗС Великої Британії та високою представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас.

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Як зазначається, міністри обговорять подальшу підтримку України в протидії російській агресії, підвищення ціни війни для Росії та шляхи досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав Берлін, де зустрівся із німецьким канцлером Олафом Шольцом та запропонував німецьким партнерам ввести додаткове оподаткування на російські товари.

У четвер, 12 грудня, міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце приїхала до Києва, щоб особисто передати частину допомоги населенню України від Німеччини на третю зиму великої війни.