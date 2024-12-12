Сибига едет в Германию на переговоры с европейскими коллегами по поддержке Украины

В четверг, 12 декабря, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит Германию по приглашению своей немецкой коллеги Анналены Бербок.

Об этом сообщил МИД Украины, передает "Европейская правда".

Как информирует ведомство, 12 декабря Сибига посетит Германию по приглашению Бербок.

В Берлине украинский дипломат примет участие в переговорах с министрами иностранных дел Италии, Испании, Германии, Польши, Франции, госсекретарем МИД Великобритании и высокой представительницей ЕС по иностранным делам Каей Каллас.

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Как отмечается, министры обсудят дальнейшую поддержку Украины в противодействии российской агрессии, повышение цены войны для России и пути достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль посетил Берлин, где встретился с немецким канцлером Олафом Шольцом и предложил немецким партнерам ввести дополнительное налогообложение на российские товары.

В четверг, 12 декабря, министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце приехала в Киев, чтобы лично передать часть помощи населению Украины от Германии на третью зиму большой войны.