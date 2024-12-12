Суд в Румунії відхилив скаргу на скасування першого туру виборів президента

У Румунії Вищий касаційний суд у середу відхилив апеляцію ультраправого політика Джордже Сіміона та очолюваної ним партії "Альянс за об’єднання румунів" (AUR) на рішення Конституційного суду про скасування результатів першого туру президентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Realitatea.

Скарга була відхилена, оскільки жодна інша судова інстанція не може переглядати рішення Конституційного суду.

Рішення про відхилення скарги Сіміона суд ухвалив напередодні. У рішенні він назвав скаргу Сіміона "неприйнятною".

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Нагадаємо, 6 грудня Конституційний суд Румунії після термінової наради анулював результати першого туру голосування за наступного президента.

Це сталося після того, як були розсекречені документи, згідно з якими кампанія антизахідного кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.