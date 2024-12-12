Суд в Румынии отклонил жалобу на отмену первого тура выборов президента

В Румынии Высший кассационный суд в среду отклонил апелляцию ультраправого политика Джордже Симиона и возглавляемой им партии "Альянс за объединение румын" (AUR) на решение Конституционного суда об отмене результатов первого тура президентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Realitatea.

Жалоба была отклонена, поскольку ни одна другая судебная инстанция не может пересматривать решение Конституционного суда.

Решение об отклонении жалобы Симиона суд принял накануне. В решении он назвал жалобу Симиона "неприемлемой".

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Напомним, 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания аннулировал результаты первого тура голосования за следующего президента.

Это произошло после того, как были рассекречены документы, согласно которым кампания антизападного кандидата Келина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа.