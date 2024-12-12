У Словаччині ухвалили закон, який може заборонити лікарям протестувати проти низької зарплати

Парламент Словаччини в середу схвалив законопроект, розроблений урядом популістського прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який може фактично заборонити лікарям протестувати проти низької заробітної плати і змусити їх продовжувати працювати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Депутати 150-місцевої Національної ради ухвалили закон, який став відповіддю на погрози масових звільнень з боку понад 3 000 лікарів з лікарень країни, які заявили, що звільняться з роботи на початку наступного року.

Закон дає уряду право оголосити надзвичайний стан у випадку, якщо медична допомога може бути недоступною. Тоді лікарі будуть зобов'язані працювати, оскільки їхні заяви про звільнення не будуть прийняті. Відмова від роботи може призвести до тюремного ув'язнення. Цей захід покликаний запобігти колапсу системи охорони здоров'я.

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Надзвичайні заходи можуть тривати до 120 днів.

Міністр охорони здоров'я Каміл Шашко під час парламентських дебатів заявив, що сподівається, що "він ніколи не буде змушений використовувати цей інструмент", проти якого рішуче виступають профспілки, що представляють лікарів.

Лікарі протестували проти того, що уряд не обговорив з ними скорочення плану на 2022 рік, спрямованого на підвищення їхніх зарплат протягом наступних двох років.

Скорочення є частиною заходів жорсткої економії, затверджених урядом, щоб утримати під контролем зростаючий дефіцит бюджету.

Нагадаємо, 20 листопада тисячі італійських лікарів і медсестер залишилися вдома на знак протесту проти низької заробітної плати та умов праці.