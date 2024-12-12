В Словакии приняли закон, который может запретить врачам протестовать против низкой зарплаты

Парламент Словакии в среду одобрил законопроект, разработанный правительством популистского премьер-министра Роберта Фицо, который может фактически запретить врачам протестовать против низкой заработной платы и заставить их продолжать работать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Депутаты 150-местного Национального совета приняли закон, который стал ответом на угрозы массовых увольнений со стороны более 3 000 врачей из больниц страны, которые заявили, что уволятся с работы в начале следующего года.

Закон дает правительству право объявить чрезвычайное положение в случае, если медицинская помощь может быть недоступной. Тогда врачи будут обязаны работать, поскольку их заявления об увольнении не будут приняты. Отказ от работы может привести к тюремному заключению. Эта мера призвана предотвратить коллапс системы здравоохранения.

Реклама:

Чрезвычайные меры могут длиться до 120 дней.

Министр здравоохранения Камил Шашко во время парламентских дебатов заявил, что надеется, что "он никогда не будет вынужден использовать этот инструмент", против которого решительно выступают профсоюзы, представляющие врачей.

Врачи протестовали против того, что правительство не обсудило с ними сокращение плана на 2022 год, направленного на повышение их зарплат в течение следующих двух лет.

Сокращение является частью мер жесткой экономии, утвержденных правительством, чтобы удержать под контролем растущий дефицит бюджета.

Напомним, 20 ноября тысячи итальянских врачей и медсестер остались дома в знак протеста против низкой заработной платы и условий труда.