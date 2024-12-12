Чотири лідери ЄС і Каллас зустрінуться біля кордону з РФ

Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо анонсував дводенний саміт Північ-Південь за участі топдипломатки ЄС Каї Каллас та лідерів Греції, Італії та Швеції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба фінського уряду.

Саміт Північ-Південь відбудеться 21-22 грудня в населеному пункті Сааріселькя, що в північній провінції Лапландія, за 60 кілометрів від фінсько-російського кордону.

У саміті, окрім Орпо, візьмуть участь Каллас та премʼєри Греції, Італії та Швеції – Кіріакос Міцотакіс, Джорджія Мелоні та Ульф Крістерссон.

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Головними темами саміту заявлені "європейська безпека, оборона і готовність, міграція, інструменталізація міграції та безпека кордонів".

Саміт має на меті "надати можливість для довірливої дискусії та розбудови нових ініціатив" та обговорення ключових європейських питань "у напруженому геополітичному контексті", додали в уряді Фінляндії.

"Наша найбільша загроза – це Росія, яка прагне зміцнити своє домінування і створити розкол між європейськими країнами", – прокоментував фінський премʼєр.

Він наголосив, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, що потребує "сильного лідерства" з боку європейських країн у межах як ЄС, так і НАТО.

Фінляндія, як відомо, з 2023 року закрила кордон із Росією, аби протидіяти міграційному тиску.

Вона також вирішила відмовитись від багаторічної політики нейтралітету та у тому ж 2023-му стала членом НАТО.