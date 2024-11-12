ЄС дав Фінляндії 16 млн євро на протидію нелегальній міграції

Європейська комісія виділила 16 мільйонів євро екстреного фінансування Прикордонній службі Фінляндії для покриття додаткових витрат на боротьбу з нелегальною імміграцією на східному кордоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у фінській Прикордонній службі.

Фінансування, яке надійде з одного з фондів Євросоюзу з питань внутрішніх справ, покриє додаткові витрати прикордонників Фінляндії на персонал, витрати на проїзд та проживання, а також закупівлю різних послуг та обладнання.

Ці заходи посилять контроль над східним кордоном Фінляндії та заходи з протидії нелегальній міграції на пунктах перетину кордону, йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі, яка посилилась з осені 2023 року.

Наприкінці жовтня прикордонна служба Фінляндії остаточно закрила тимчасові пункти перетину кордону в Лієксанському районі "Інарі" і "Паріккала".

Крім того, у фінському місті Ваалімаа вже частково споруджено паркан на східному кордоні з Росією.