Четыре лидера ЕС и Каллас встретятся недалеко от границы с РФ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо анонсировал двухдневный саммит Север-Юг с участием топ-дипломата ЕС Каи Каллас и лидеров Греции, Италии и Швеции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба финского правительства.

Саммит Север-Юг состоится 21-22 декабря в населенном пункте Саариселькя, что в северной провинции Лапландия, в 60 километрах от финско-российской границы.

В саммите, кроме Орпо, примут участие Каллас и премьеры Греции, Италии и Швеции – Кириакос Мицотакис, Джорджия Мелони и Ульф Кристерссон.

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Главными темами саммита заявлены "европейская безопасность, оборона и готовность, миграция, инструментализация миграции и безопасность границ".

Саммит имеет целью "предоставить возможность для доверительной дискуссии и развития новых инициатив" и обсуждения ключевых европейских вопросов "в напряженном геополитическом контексте", добавили в правительстве Финляндии.

"Наша самая большая угроза – это Россия, которая стремится укрепить свое доминирование и создать раскол между европейскими странами", – прокомментировал финский премьер.

Он подчеркнул, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, что требует "сильного лидерства" со стороны европейских стран в рамках как ЕС, так и НАТО.

Финляндия, как известно, с 2023 года закрыла границу с Россией, чтобы противодействовать миграционному давлению.

Она также решила отказаться от многолетней политики нейтралитета и в том же 2023-м стала членом НАТО.