Глава дипломатії ЄС про відправку військ в Україну: Спершу потрібен мир

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловилась про можливість відправки до України європейської миротворчої місії, про що раніше повідомляли ЗМІ.

Заяву Каллас наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Топдипломатка ЄС коментувала можливість відправки миротворчих сил в Україну перед консультаціями з міністрами закордонних справ Німеччини, Польщі, Франції, Великої Британії, Іспанії та Італії в Берліні.

За її словами, перед відправкою такої місії в Україні має бути встановлено мир.

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"Перш за все, нам потрібен мир в Україні, щоб потім мати миротворчі сили", – заявила Каллас.

Вона також повторила, що РФ може завершити розв’язану нею війну проти України, просто припинивши свою агресію.

"Росія може припинити бомбити Україну і, вуаля, війни більше не буде", – підкреслила Каллас.

Як відомо, Rzeczpospolita раніше повідомила, що французький президент Емманюель Макрон нібито має задум щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні, яка могла б стати одним із запобіжників від нового нападу Росії.

За інформацією видання, обговорення такої потенційної місії мало стати ключовою темою розмов Макрона під час його візиту до Варшави 12 грудня.

Своєю чергою польський прем'єр Дональд Туск вказав, що у Польщі немає планів відправляти війська в Україну. Зі схожою заявою виступив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.