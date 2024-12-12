Глава дипломатии ЕС об отправке войск в Украину: Сперва нужен мир

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас высказалась о возможности отправки в Украину европейской миротворческой миссии, о чем ранее сообщали СМИ.

Заявление Каллас приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Топ-дипломат ЕС комментировала возможность отправки миротворческих сил в Украину перед консультациями с министрами иностранных дел Германии, Польши, Франции, Великобритании, Испании и Италии в Берлине.

По ее словам, перед отправкой такой миссии в Украине должен быть установлен мир.

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"Прежде всего, нам нужен мир в Украине, чтобы потом иметь миротворческие силы", – заявила Каллас.

Она также повторила, что РФ может завершить развязанную ею войну против Украины, просто прекратив свою агрессию.

"Россия может прекратить бомбить Украину и, вуаля, войны больше не будет", – подчеркнула Каллас.

Как известно, Rzeczpospolita ранее сообщила, что французский президент Эмманюэль Макрон якобы имеет замысел относительно потенциальной европейской миротворческой миссии в Украине, которая могла бы стать одним из предохранителей от нового нападения России.

По информации издания, обсуждение такой потенциальной миссии должно было ключевой темой разговоров Макрона во время его визита в Варшаву 12 декабря.

В свою очередь польский премьер Дональд Туск указал, что у Польши нет планов отправлять войска в Украину. С похожим заявлением выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский.