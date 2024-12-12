Сікорський про відправку військ в Україну: У Польщі є своя роль

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, коментуючи інформацію ЗМІ про можливу європейську миротворчу місію в Україні, сказав, що його країна хоче допомагати з логістичними операціями, а не відправляти війська.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Сікорського наводить Rzeczpospolita.

Як вказав очільник польського зовнішньополітичного відомства, "нічого, що стосується України, не повинно відбуватися без України та Європи".

Він також додав, що роль Польщі у допомозі Україні полягає у забезпеченні логістики.

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"Це поки що попередні ідеї, але ясно одне: Польща має 600 кілометрів кордону з Білоруссю і Росією, ми підтримуємо всі логістичні операції для України і, можливо, в цьому полягає наша роль, але ми не розглядаємо жодного відправлення військ в Україну", – зауважив він.

Раніше польський прем'єр Дональд Туск також вказав, що у Польщі немає планів відправляти війська в Україну.

Зазначимо, Rzeczpospolita раніше повідомила, що Макрон нібито має задум щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні, яка могла б стати одним із запобіжників від нового нападу Росії.

За інформацією видання, обговорення такої потенційної місії буде ключовою темою розмов Макрона під час його візиту до Варшави 12 грудня.

Своєю чергою маршалок нижньої палати польського парламенту Шимон Головня не виключив участі польських військ у миротворчій місії в Україні. Але, як він вказав, це має бути під егідою і в межах структури НАТО.