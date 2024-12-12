Чи зможе проросійський президент Хорватії втримати владу і хто може його перемогти

12 грудня у Хорватії офіційно почалася кампанія по виборах президента держави, а перший тур виборів відбудеться вже 29 грудня.

Чи вдасться найбільш проросійському серед глав держав країн ЄС президенту Зорану Мілановичу залишитися на другий термін?

Скоріш за все, це буде вирішуватися у другому турі, що пройде 12 січня.

Про кандидатів в президенти Хорватії і тамтешні політичні розклади читайте в статті тимчасового повіреного у справах України в Боснії і Герцеговині (2018 рік) Володимира Цибульника Другий термін для проросійського лідера? Хто стане новим президентом Хорватії. Далі – стислий її виклад.

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Лідером перегонів є поки що чинний президент Зоран Міланович, якого підтримує найбільша опозиційна Соціал-демократична партія ("вийшла" з Союзу комуністів Югославії) та ще 9 лівих партій.

На чому ж базується популярність Зорана Мілановича?

Причин чимало, але ми лише назвемо, на нашу думку, найбільш важливі:

– харизматичність Мілановича та його активна співпраця з мас-медіа; популістські заяви щодо небажання втягувати Хорватію у війну в Україні, що сприймається населенням (хто хоче воювати у чужій країні, крім росіян?);

– підтримка з боку майже всіх опозиційних партій, а також впливової селянської;

– президент уміло використовує зростаючий скептицизм щодо ЄС і НАТО, спекулюючи на цьому, і останнім часом закликає до виходу з обох організацій;

– системна, обґрунтована та різка критика чинної влади, поширення корупції за часи прем’єрства Пленковича та уповільнення реформ.

Він став єдиним європейським президентом-симпатиком Путіна та противником військової підтримки України (його погляди детально проаналізовано у статті Проти України та НАТО).

Зоран Міланович виглядає впевненим у своїй перемозі.

Чинний президент вловив та зрозумів очікування населення та ефективно спекулює на них для підтримання своєї популярності.

Найреальніші шанси перемогти чинного президента має той кандидат, якого висуне керівна партія ХДС та її союзники.

Проте їх нинішній вибір – колишній міністр освіти та науки Драган Пріморац, відверто дивує.

Хорватські політологи припускають, що Пріморац взагалі може не вийти у другий тур. А якщо таки він туди прорветься, то його шанси у протистоянні з Мілановичем оцінюють як 35% до 51%.

І це – відверто погані новини для України.

Адже Пріморац чітко висловлюється за подальшу військову підтримку та посилення зв’язків з НАТО.

Також він відстоює подальше інтегрування Хорватії в Євросоюз та обіцяє забезпечуватиме виконання нею всіх міжнародних обов’язків, у тому числі – й щодо України.

Що станеться, якщо ж Пріморац не зможе активізувати свою компанію?

За такого сценарію є реальні шанси того, що протистояти Мілановичу у другому турі буде хтось інший. А точніше – інша.

Адже на роль "темної конячки" наразі претендують Івана Кекін від опозиційної політичної платформи "Можемо!" та незалежна кандидатка Марія Селак Радунович.

Обидві кандидатки обіцяють дотримуватися міжнародних зобов’язань та не ведуть мови про вихід з ЄС та НАТО.

Проте щодо України їх позиції дещо різняться.

Кекін не ставить під питання необхідність допомоги Україні, а Радунович каже, що для схвалення рішення щодо військової допомоги Києву їй потрібна додаткова інформація.

І хоча проросійський політик Міланович наразі виглядає фаворитом, його переобрання на другий президентський термін не є гарантованим.

Докладніше – в матеріалі Володимира Цибульника Другий термін для проросійського лідера? Хто стане новим президентом Хорватії.