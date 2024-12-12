Сможет ли пророссийский президент Хорватии удержать власть и кто может его победить

12 декабря в Хорватии официально началась кампания по выборам президента государства, а первый тур выборов состоится уже 29 декабря.

Удастся ли наиболее пророссийскому среди глав государств стран ЕС президенту Зорану Милановичу остаться на второй срок?

Скорее всего, это будет решаться во втором туре, который пройдет 12 января.

О кандидатах в президенты Хорватии и тамошних политических раскладах читайте в статье временного поверенного в делах Украины в Боснии и Герцеговине (2018 год) Владимира Цыбульника Второй термин для пророссийского лидера? Кто станет новым президентом Хорватии. Далее – краткое ее изложение.

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Лидером гонки является пока действующий президент Зоран Миланович, которого поддерживает крупнейшая оппозиционная Социал-демократическая партия ("вышла" из Союза коммунистов Югославии) и еще 9 левых партий.

На чем же базируется популярность Зорана Милановича?

Причин немало, но мы лишь назовем, по нашему мнению, наиболее важные:

– харизматичность Милановича и его активное сотрудничество с масс-медиа; популистские заявления о нежелании втягивать Хорватию в войну в Украине, что воспринимается населением (кто хочет воевать в чужой стране, кроме россиян?);

– поддержка со стороны почти всех оппозиционных партий, а также влиятельной крестьянской;

– президент умело использует растущий скептицизм по отношению к ЕС и НАТО, спекулируя на этом, и в последнее время призывает к выходу из обеих организаций;

– системная, обоснованная и резкая критика действующей власти, распространение коррупции во времена премьерства Пленковича и замедление реформ.

Он стал единственным европейским президентом-симпатиком Путина и противником военной поддержки Украины (его взгляды подробно проанализированы в статье Против Украины и НАТО).

Зоран Миланович выглядит уверенным в своей победе.

Действующий президент уловил и понял ожидания населения и эффективно спекулирует на них для поддержания своей популярности.

Самые реальные шансы победить действующего президента имеет тот кандидат, которого выдвинет правящая партия ХДС и ее союзники.

Однако их нынешний выбор – бывший министр образования и науки Драган Приморац, откровенно удивляет.

Хорватские политологи предполагают, что Приморац вообще может не выйти во второй тур. А если же он туда прорвется, то его шансы в противостоянии с Милановичем оценивают как 35% до 51%.

И это – откровенно плохие новости для Украины.

Ведь Приморац четко высказывается за дальнейшую военную поддержку и усиление связей с НАТО.

Также он отстаивает дальнейшее интегрирование Хорватии в Евросоюз и обещает обеспечивать выполнение ею всех международных обязательств, в том числе – и в отношении Украины.

Что произойдет, если же Приморац не сможет активизировать свою компанию?

При таком сценарии есть реальные шансы того, что противостоять Милановичу во втором туре будет кто-то другой. А точнее – другая.

Ведь на роль "темной лошадки" сейчас претендуют Ивана Кекин от оппозиционной политической платформы "Можем!" и независимый кандидат Мария Селак Радунович.

Обе кандидатки обещают придерживаться международных обязательств и не ведут речи о выходе из ЕС и НАТО.

Однако в отношении Украины их позиции несколько различаются.

Кекин не ставит под вопрос необходимость помощи Украине, а Радунович говорит, что для принятия решения о военной помощи Киеву ей нужна дополнительная информация.

И хотя пророссийский политик Миланович пока выглядит фаворитом, его переизбрание на второй президентский срок не является гарантированным.

Подробнее – в материале Владимира Цыбульника Второй термин для пророссийского лидера? Кто станет новым президентом Хорватии.