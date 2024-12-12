Франція заявляє, що поки що зарано говорити про скасування санкцій ЄС проти Сирії

У Франції заявили в четвер, що Європейському Союзу ще зарано розглядати питання про зняття санкцій проти Сирії після повалення режиму Башара Асада.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемуан, якого цитує Reuters.

За його словами, спершу ЄС треба зосередитися на визначенні своєї позиції щодо перехідного періоду в Сирії.

Відповідаючи на запитання, чи може Париж наполягати на скасуванні санкцій проти Сирії, зокрема, в енергетичному секторі, представник французького МЗС сказав: "Ми робимо це впорядковано, крок за кроком".

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"Ми знаємо, що режим санкцій щодо Сирії є дуже жорстким, але наразі дискусії в Брюсселі будуть зосереджені на позиції європейців щодо політичного переходу. Питання санкцій може з'явитися після цього", – зазначив він.

Нещодавно два конгресмени США закликали призупинити дію деяких санкцій проти Сирії, щоб послабити тиск на її зруйновану економіку після повалення режиму Башара Асада.

Також ЗМІ повідомляли, що у Білому домі здійснили перші контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада.