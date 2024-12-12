Франция заявляет, что пока рано говорить об отмене санкций ЕС против Сирии

Во Франции заявили в четверг, что Европейскому Союзу еще рано рассматривать вопрос о снятии санкций против Сирии после свержения режима Башара Асада.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан, которого цитирует Reuters.

По его словам, сначала ЕС надо сосредоточиться на определении своей позиции относительно переходного периода в Сирии.

Отвечая на вопрос, может ли Париж настаивать на отмене санкций против Сирии, в частности, в энергетическом секторе, представитель французского МИД сказал: "Мы делаем это упорядоченно, шаг за шагом".

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"Мы знаем, что режим санкций в отношении Сирии является очень жестким, но сейчас дискуссии в Брюсселе будут сосредоточены на позиции европейцев по политическому переходу. Вопрос санкций может появиться после этого", – отметил он.

Недавно два конгрессмена США призвали приостановить действие некоторых санкций против Сирии, чтобы ослабить давление на ее разрушенную экономику после свержения режима Башара Асада.

Также СМИ сообщали, что в Белом доме осуществили первые контакты с сирийскими повстанцами, которые свергли режим Асада.