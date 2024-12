В Эстонии призвали Запад не признавать легитимность нового президента Грузии

Председатель комитета по иностранным делам Эстонии Марко Михельсон призывает западные страны не признавать выборы президента Грузии.

Об этом Михельсон написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Михельсон призвал западные страны не признавать выборы президента, запланированные на 14 декабря, легитимными.

"Западные страны должны заранее заявить, что они не признают запланированное решение нелегитимного парламента Грузии об избрании нового президента в субботу. Единственной легитимной конституционной институцией Грузии является президент Зурабишвили. Для решения конституционного кризиса и избрания нового президента сначала необходимо организовать новые свободные и честные всеобщие выборы", – написал парламентарий.

Реклама:

Western countries should announce in advance that they do not recognize the planned decision of Georgia’s 🇬🇪 illegitimate parliament to elect a new president on Saturday. Georgia’s only legitimate constitutional institution is President @Zourabichvili_S. To resolve the… https://t.co/6DnMeF6Sw9