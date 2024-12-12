У Латвії випустять монету у формі капусти

Банк Латвії у понеділок, 16 грудня, випустить в обіг срібну колекційну монету "Капуста" у формі капусти.

Про це, як пише "Європейська правда", установа повідомила на своєму сайті.

Колекційну монету "Капуста" створив художник Мартіньш Розенфельдс, який брав участь у відкритому конкурсі дизайну, організованому Банком Латвії наприкінці 2023 року.

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"Капусту" видадуть обмеженим тиражем у 3500 монет, її ціна становитиме 89 євро, причому одній людині продаватимуть не більш як чотири екземпляри.

Зазначається, що монета "розкриває глибокий символізм капусти в принесенні здоров'я, процвітання і благополуччя".

Фото: Банк Латвії

Значну частину пресрелізу Банк Латвії присвятив походженню капусти й тому, як вона вперше потрапила на територію країни, а також нагадав, що словом "капуста" в латиській мові інколи образно називають гроші.

"Навіть якщо те, що капуста приносить добробут, здоров'я та потомство, є лише міфом, не можна заперечувати, що цей овоч посів важливе місце як у побуті, так і на кухні", – кажуть там.

На початку року повідомлялось, як Франція була змушена перекарбувати 27 мільйонів монет євроцентів після того, як спершу не звернулася до Європейського Союзу для погодження їхнього дизайну, а потім дізналася, що він не відповідає стандартам.