В Латвии выпустят монету в форме капусты

Банк Латвии в понедельник, 16 декабря, выпустит в обращение серебряную коллекционную монету "Капуста" в форме капусты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", учреждение сообщило на своем сайте.

Коллекционную монету "Капуста" создал художник Мартиньш Розенфельдс, который участвовал в открытом конкурсе дизайна, организованном Банком Латвии в конце 2023 года.

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"Капусту" выдадут ограниченным тиражом в 3500 монет, ее цена составит 89 евро, причем одному человеку будут продавать не более четырех экземпляров.

Отмечается, что монета "раскрывает глубокий символизм капусты в принесении здоровья, процветания и благополучия".

Фото: Банк Латвии

Значительную часть пресс-релиза Банк Латвии посвятил происхождению капусты и тому, как она впервые попала на территорию страны, а также напомнил, что словом "капуста" в латышском языке иногда образно называют деньги.

"Даже если то, что капуста приносит благосостояние, здоровье и потомство, является лишь мифом, нельзя отрицать, что этот овощ занял важное место как в быту, так и на кухне", – говорят там.

В начале года сообщалось, как Франция была вынуждена перечеканить 27 миллионов монет евроцентов после того, как сначала не обратилась в Европейский Союз для согласования их дизайна, а потом узнала, что он не соответствует стандартам.