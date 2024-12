Орбан похвалився досягненням Угорщини: "Всі говорять про мир"

Глава угорського уряду Віктор Орбан у четвер коротко підсумував піврічне головування Угорщини у Раді ЄС, яке наближається до кінця, заявивши, що його країна "відкрила двері" до переговорів про "мир" в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Орбан розмістив у соцмережі Х (Twitter) відеоролик після візиту до Анкари, де він зустрічався з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Він згадав, що окрім Ердогана відвідав нещодавно для переговорів прем’єрку Італії Джорджію Мелоні, Папу Римського Франциска та новообраного президента США Дональда Трампа, а також мав тривалу телефонну розмову з главою Росії Владіміром Путіним.

Report from #Ankara. Half a year ago, no one wanted to hear about #peace, now everyone is talking about it. We have opened the door, and meaningful negotiations can now begin. This is the greatest achievement of the Hungarian EU presidency. #HU24EU @RTErdogan pic.twitter.com/GbxDIlZYZN