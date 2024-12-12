Орбан похвалився досягненням Угорщини: "Всі говорять про мир"

Глава угорського уряду Віктор Орбан у четвер коротко підсумував піврічне головування Угорщини у Раді ЄС, яке наближається до кінця, заявивши, що його країна "відкрила двері" до переговорів про "мир" в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Орбан розмістив у соцмережі Х (Twitter) відеоролик після візиту до Анкари, де він зустрічався з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Він згадав, що окрім Ердогана відвідав нещодавно для переговорів прем’єрку Італії Джорджію Мелоні, Папу Римського Франциска та новообраного президента США Дональда Трампа, а також мав тривалу телефонну розмову з главою Росії Владіміром Путіним.

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Report from #Ankara. Half a year ago, no one wanted to hear about #peace, now everyone is talking about it. We have opened the door, and meaningful negotiations can now begin. This is the greatest achievement of the Hungarian EU presidency. #HU24EU @RTErdogan pic.twitter.com/GbxDIlZYZN – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 12, 2024

"Це можливість завершити війну і план для миру… Лідери у Брюсселі також мають усвідомити, що їхня стратегія не має майбутнього. Замість того, аби продовжувати війну, ми повинні працювати над зміцненням європейських оборонних спроможностей", – заявив Орбан.

Він додав, що Європа також має створити систему безпеки "зі своїми сусідами".

"Ще півроку тому ніхто не хотів чути про мир, тепер про нього говорять усі. Ми відкрили двері, і тепер можуть розпочатися змістовні переговори. Це найбільше досягнення угорського головування в ЄС", – сказав Віктор Орбан.

Нагадаємо, Орбан заявив 11 грудня, що Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.

Орбан сказав про це у коментарі до допису президента України, у якому Зеленський різко відреагував на розмову угорського прем’єра з господарем Кремля Путіним, що відбулась у середу.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зателефонував своєму колезі з РФ Сергєю Лаврову, щоб поскаржитись через це на Україну.