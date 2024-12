Орбан похвастался достижением Венгрии: "Все говорят о мире"

Глава венгерского правительства Виктор Орбан в четверг кратко подытожил полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС, которое приближается к концу, заявив, что его страна "открыла двери" к переговорам о "мире" в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Орбан разместил в соцсети Х (Twitter) видеоролик после визита в Анкару, где он встречался с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он вспомнил, что кроме Эрдогана посетил недавно для переговоров премьера Италии Джорджию Мелони, Папу Римского Франциска и новоизбранного президента США Дональда Трампа, а также имел длительный телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным.

Реклама:

Report from #Ankara. Half a year ago, no one wanted to hear about #peace, now everyone is talking about it. We have opened the door, and meaningful negotiations can now begin. This is the greatest achievement of the Hungarian EU presidency. #HU24EU @RTErdogan pic.twitter.com/GbxDIlZYZN