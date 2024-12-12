Орбан похвастался достижением Венгрии: "Все говорят о мире"

Глава венгерского правительства Виктор Орбан в четверг кратко подытожил полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС, которое приближается к концу, заявив, что его страна "открыла двери" к переговорам о "мире" в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Орбан разместил в соцсети Х (Twitter) видеоролик после визита в Анкару, где он встречался с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он вспомнил, что кроме Эрдогана посетил недавно для переговоров премьера Италии Джорджию Мелони, Папу Римского Франциска и новоизбранного президента США Дональда Трампа, а также имел длительный телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным.

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Report from #Ankara. Half a year ago, no one wanted to hear about #peace, now everyone is talking about it. We have opened the door, and meaningful negotiations can now begin. This is the greatest achievement of the Hungarian EU presidency. #HU24EU @RTErdogan pic.twitter.com/GbxDIlZYZN – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 12, 2024

"Это возможность завершить войну и план для мира... Лидеры в Брюсселе также должны осознать, что их стратегия не имеет будущего. Вместо того, чтобы продолжать войну, мы должны работать над укреплением европейских оборонных возможностей", – заявил Орбан.

Он добавил, что Европа также должна создать систему безопасности "со своими соседями".

"Еще полгода назад никто не хотел слышать о мире, теперь о нем говорят все. Мы открыли двери, и теперь могут начаться содержательные переговоры. Это самое большое достижение венгерского председательства в ЕС", – сказал Виктор Орбан.

Напомним, Орбан заявил 11 декабря, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.

Орбан сказал об этом в комментарии к сообщению президента Украины, в котором Зеленский резко отреагировал на разговор венгерского премьера с хозяином Кремля Путиным, который состоялся в среду.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто позвонил своему коллеге из РФ Сергею Лаврову, чтобы пожаловаться из-за этого на Украину.