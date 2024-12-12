Дуді несподівано порадили податись у Міжнародний олімпійський комітет

Правління Польського олімпійського комітету (ПОК) в четвер, 12 грудня, ухвалило резолюцію із закликом до президента Анджея Дуди подати заявку на вступ до Міжнародного олімпійського комітету.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

За рішення рекомендувати Дуді податись у МОК проголосували 29 членів правління ПОК, четверо проголосували проти і шестеро утрималися.

Президент Польського олімпійського комітету Радослав Пєсевич заявив, що чинний президент є "людиною, відданою олімпізму", та "дуже добре просунувся в міжнародних структурах".

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Водночас співрозмовник PAP у ПОК сказав, що пункт про рекомендацію Дуді поставили на голосування несподівано, а значна частина членів правління була відсутня на засіданні.

Другий президентський термін Анджея Дуди закінчується в серпні 2025 року. Перша після цього сесія МОК, на якій він може бути обраний членом, запланована на лютий 2026 року в Мілані з нагоди зимових Олімпійських ігор.

Нинішнім представником Польщі в Міжнародному олімпійському комітеті є Майя Влощовська, яка з 2021 року є членом Комісії спортсменів МОК і на цій підставі має статус члена Комітету.

Нагадаємо, що чутки про прагнення Анджея Дуди отримати посаду в Міжнародному олімпійському комітеті зʼявились раніше цього року.

Подейкували, що він хоче очолити МОК замість Томаса Баха, термін повноважень якого завершується у 2025 році.