Дуде неожиданно посоветовали податься в Международный олимпийский комитет

Правление Польского олимпийского комитета (ПОК) в четверг, 12 декабря, приняло резолюцию с призывом к президенту Анджею Дуде подать заявку на вступление в Международный олимпийский комитет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

За решение рекомендовать Дуде податься в МОК проголосовали 29 членов правления ПОК, четверо проголосовали против и шестеро воздержались.

Президент Польского олимпийского комитета Радослав Песевич заявил, что действующий президент является "человеком, преданным олимпизму", и "очень хорошо продвинулся в международных структурах".

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В то же время собеседник PAP в ПОК сказал, что пункт о рекомендации Дуде поставили на голосование неожиданно, а значительная часть членов правления отсутствовала на заседании.

Второй президентский срок Анджея Дуды истекает в августе 2025 года. Первая после этого сессия МОК, на которой он может быть избран членом, запланирована на февраль 2026 года в Милане по случаю зимних Олимпийских игр.

Нынешним представителем Польши в Международном олимпийском комитете является Майя Влощовская, которая с 2021 года является членом Комиссии спортсменов МОК и на этом основании имеет статус члена Комитета.

Напомним, что слухи о стремлении Анджея Дуды получить должность в Международном олимпийском комитете появились ранее в этом году.

Поговаривали, что он хочет возглавить МОК вместо Томаса Баха, срок полномочий которого завершается в 2025 году.