В Чехии собирают средства на приобретение вертолета Black Hawk для разведки

В Чехии собирают средства на приобретение вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk для Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом ГУР написало в Facebook, передает "Европейская правда".

Разведчики проинформировали, что в Чехии хотят приобрести вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk для украинских военных разведчиков.

Информируется, что для покупки вертолета надо почти $3 млн, две трети из которых уже собрано.

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Как отмечается, на вооружении разведчиков уже есть несколько таких бортов. Они успешно используются в операциях по уничтожению российских захватчиков.

"Спасибо всем неравнодушным в Чехии и во всей Европе, кто присоединился к инициативе и продолжает поддерживать сопротивление Украины! Наши друзья придали новый импульс благотворительной кампании на усиление ГУР и нашли более дешевый и качественный Black Hawk в США", – добавили в разведке.

Недавно писали, что в рамках чешской инициативы по сбору средств на покупку дронов для использования в боях в Украине до 5 декабря собрано более 203 миллионов крон (более 8 млн евро).

Отметим, в 2023 году стартовал чешский сбор на Black Hawk. По состоянию на ноябрь 2023 года в рамках чешской инициативы "Подарок для Путина" собрали почти полмиллиона евро на приобретение вертолета Black Hawk для украинской военной разведки.

В январе 2024 года писали, что полиция Праги расследует угрозы чешскому актеру Ондржею Вечи из-за поддержки кампании Skupina D, которая собирает средства на беспилотники для Украины.