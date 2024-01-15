Відомому чеському актору погрожують через підтримку збору коштів для України

Поліція Праги розслідує погрози чеському актору Ондржею Вечи через підтримку кампанії Skupina D, яка збирає кошти на безпілотники для України.

Про це порталу Seznam Zprávy сказав речник празької поліції Ріхард Хрдіна, повідомляє "Європейська правда".

За словами Хрдіни, детективи департаменту з боротьби з екстремізмом і тероризмом поліції Праги дізналися про погрози Вечи через ЗМІ та "за власною ініціативою почали розслідувати (справу. – Ред.), визначаючи, чи було скоєно злочин або проступок".

Група Skupina D хоче зібрати гроші на 10 тисяч так званих FPV-безпілотників для України. Ондржей Вечи є її засновником і головою.

Назва, яка англійською перекладається як Group D, відсилає до Спеціальної групи D, яка була створена в 1941 році у Британії під час Другої світової війни для відбору і підготовки чехословацьких парашутистів для десантування на території, окуповані нацистською Німеччиною.

Останніми днями чеські ЗМІ звернули увагу на погрози в бік актора, які поширювались онлайн. Невідомі також змонтували старе фото чоловіка, домалювавши туди емблему полку "Азов" та український прапор.

Чеський аналітик із питань безпеки Мілан Мікулецький підтвердив Seznam Zprávy, що йому як учаснику Skupina D та його колегам також надходили погрози.: "Ми отримуємо їх різною мірою, і, звичайно, Ондржей, як публічна особа, отримує більше погроз, ніж ми".

У разі доведення вини у погрозах людині, згідно із чеським законодавством, може загрожувати до одного року позбавлення волі.

Як відомо, чеська ініціатиа "Подарунок для Путіна" збирає кошти на придбання вертольота Black Hawk для української військової розвідки.