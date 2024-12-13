30 украинских инструкторов по БЗВП пройдут дополнительное обучение в Литве

30 украинских инструкторов учебных центров для новобранцев в следующем году получат дополнительную подготовку в Литве.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, пишет "Европейская правда".

Обучение для инструкторов учебных центров при содействии Литвы запланировали в рамках программы НАТО по совершенствованию военного образования (DEEP).

О такой договоренности заявили после встречи заместителя министра обороны Украины, бригадного генерала юстиции Сергея Мельника с международным советником по вопросам профессионального военного образования Литвы Стасисом Палдунасом.

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В первую группу украинских инструкторов, которые поедут на обучение, войдут 30 человек. Во время отбора кандидатов особое внимание обещают уделять сержантскому составу ВСУ с боевым опытом.

По возвращении в Украину эти инструкторы смогут делиться знаниями с коллегами в учебных центрах.

"Совершенствование военного образования и боевой подготовки является одной из ключевых задач для Вооруженных сил Украины. Мы благодарны партнерам за поддержку, которая позволяет интегрировать современные стандарты НАТО в нашу систему подготовки", – отметил Сергей Мельник.

Также в Минобороны хотят, чтобы Эстония подготовила и оснастила украинскую бригаду.

Напомним, в ноябре в рамках возглавляемой Литвой коалиции по разминированию Украина получила 230 пикапов и 240 миноискателей.