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Из Латвии направляются в Украину 19 авто для сил обороны

Новости — Пятница, 13 декабря 2024, 10:24 — Мария Емец

Из Латвии отправилась в путь колонна из 19 автомобилей, которые передают на нужды сил обороны Украины.

Об этом сообщили в официальном X (Twitter) армии Латвии, пишет "Европейская правда".

Передачу автомобилей организовали Нацгвардия Латвии и ассоциация предпринимателей, занимающихся сборами в поддержку Украины.

В Минобороны Латвии поблагодарили своих военных и граждан за собранный подарок для Украины, отметив, что авто будут работать на самых горячих участках фронта.

Напомним, в ноябре в рамках возглавляемой Литвой коалиции по разминированию Украина получила 230 пикапов и 240 миноискателей.

В Чехии собирают средства на приобретение вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk для Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Латвия
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