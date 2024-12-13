Из Латвии направляются в Украину 19 авто для сил обороны

Из Латвии отправилась в путь колонна из 19 автомобилей, которые передают на нужды сил обороны Украины.

Об этом сообщили в официальном X (Twitter) армии Латвии, пишет "Европейская правда".

Передачу автомобилей организовали Нацгвардия Латвии и ассоциация предпринимателей, занимающихся сборами в поддержку Украины.

🇱🇻🇺🇦Ceļā pie Ukrainas karavīriem devies @zemessardze_LV un biedrības @UznemejiMieram sarūpets konvojs ar 19 automašīnām.



Paldies karavīriem, zemessargiem un iedzīvotājiem par sagādātajām dāvanām, kuras nogādāsim Ukrainas aizstāvjiem frontes karstākajos punktos! pic.twitter.com/BiKNPs1uYW Реклама: December 13, 2024

В Минобороны Латвии поблагодарили своих военных и граждан за собранный подарок для Украины, отметив, что авто будут работать на самых горячих участках фронта.

Напомним, в ноябре в рамках возглавляемой Литвой коалиции по разминированию Украина получила 230 пикапов и 240 миноискателей.

В Чехии собирают средства на приобретение вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk для Главного управления разведки Министерства обороны Украины.