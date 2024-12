Перший в історії єврокомісар з оборони поділився деталями зустрічей у Києві

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, чия посада вперше з'явилася у Єврокомісії з початку цього місяця, під час візиту до Києва у п’ятницю обговорював європейську оборону, євроінтеграцію та промислову співпрацю з Україною.

Про це Кубілюс розповів у серії повідомлень у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Єврокомісар повідомив, що у той час, як Україна страждає від чергової масованої повітряної атаки з боку Росії, він прибув до Києва, щоб висловити солідарність ЄС.

Кубілюс зустрівся з віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, главою МЗС Андрієм Сибігою та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Зі Стефанішиною вони обговорили європейську оборону та європейську інтеграцію України, а Сибізі єврокомісар пообіцяв продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Росію, щоб вона припинила свою незаконну агресію.

Зустріч зі Шмигалем єврокомісар описав як "дуже плідну". "Завдяки подальшій промисловій співпраці ми можемо просувати передові рішення і зміцнювати транскордонні ланцюги постачання оборонної продукції. Офіс оборонних інновацій ЄС повною мірою використовує цей потенціал", – відзначив Кубілюс.

