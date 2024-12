Первый в истории еврокомиссар по обороне поделился деталями встреч в Киеве

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, чья должность впервые появилась в Еврокомиссии с начала этого месяца, во время визита в Киев в пятницу обсуждал европейскую оборону, евроинтеграцию и промышленное сотрудничество с Украиной.

Об этом Кубилюс рассказал в серии сообщений в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Еврокомиссар сообщил, что в то время, как Украина страдает от очередной массированной воздушной атаки со стороны России, он прибыл в Киев, чтобы выразить солидарность ЕС.

Кубилюс встретился с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, главой МИД Андреем Сибигой и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Со Стефанишиной они обсудили европейскую оборону и европейскую интеграцию Украины, а Сибиге еврокомиссар пообещал продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила свою незаконную агрессию.

Встречу со Шмыгалем еврокомиссар описал как "очень плодотворную". "Благодаря дальнейшему промышленному сотрудничеству мы можем продвигать передовые решения и укреплять трансграничные цепи поставок оборонной продукции. Офис оборонных инноваций ЕС в полной мере использует этот потенциал", – отметил Кубилюс.

