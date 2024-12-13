Латвія використає 17 млн євро на "розумний" контроль на кордоні з Росією

Латвія вкладе 17 млн євро, виділених Європейською комісією, в "розумну" інфраструктуру на кордоні з Росією.

Про це повідомив у п'ятницю міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс, якого цитує Delfi, інформує "Європейська правда".

Проєкт передбачає зведення систем спостереження та виявлення, а також зовнішніх комунікацій для електропостачання та телекомунікацій.

Це дасть змогу істотно поліпшити контроль і можливості реагування на кордоні, зазначає МВС.

Реклама:

Цього тижня Єврокомісія ухвалила рішення про виділення 170 млн євро шести прикордонним країнам на поліпшення контролю на кордоні.

Естонія отримає 19,4 млн євро, Фінляндія – 50 млн євро, Латвія – 17 млн євро, Литва – 15,4 млн євро, Польща – 52 млн євро і Норвегія – 16,4 млн євро.

Призначені для Латвії кошти будуть використані для створення інтелектуальної інфраструктури на 53-кілометровій ділянці кордону з Росією.

Планується, що до кінця 2026 року весь зовнішній сухопутний кордон Латвії з Росією і Латвії з Білоруссю буде оснащено "розумною" інфраструктурою.

Нагадаємо, на початку року міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.

Також Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати оборонну лінію вздовж кордону з Росією і Білоруссю.