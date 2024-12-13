Латвия использует 17 млн евро на "умный" контроль на границе с Россией

Латвия вложит 17 млн евро, выделенных Европейской комиссией, в "умную" инфраструктуру на границе с Россией.

Об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, которого цитирует Delfi, информирует "Европейская правда".

Проект предусматривает возведение систем наблюдения и обнаружения, а также внешних коммуникаций для электроснабжения и телекоммуникаций.

Это позволит существенно улучшить контроль и возможности реагирования на границе, отмечает МВД.

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На этой неделе Еврокомиссия приняла решение о выделении 170 млн евро шести приграничным странам на улучшение контроля на границе.

Эстония получит 19,4 млн евро, Финляндия – 50 млн евро, Латвия – 17 млн евро, Литва – 15,4 млн евро, Польша – 52 млн евро и Норвегия – 16,4 млн евро.

Предназначенные для Латвии средства будут использованы для создания интеллектуальной инфраструктуры на 53-километровом участке границы с Россией.

Планируется, что к концу 2026 года вся внешняя сухопутная граница Латвии с Россией и Латвии с Беларусью будет оснащена "умной" инфраструктурой.

Напомним, в начале года министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.

Также Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью.