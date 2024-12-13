Сибіга відповів, що робити, якщо Україна не отримає запрошення в НАТО

Навіть якщо Україна не отримає запрошення вступити до НАТО, вона повинна продовжувати виконувати роботу для приєднання до Альянсу в майбутньому.

Про це сказав глава МЗС Андрій Сибіга під час публічної дискусії, текст якої наводить LB.ua, пише "Європейська правда".

У міністра закордонних справ поцікавились, що робити Україні, якщо вона не отримає запрошення на членство у НАТО, на якому вона наполягає для гарантій своєї безпеки.

У відповідь міністр сказав, що потрібно "виконувати свою роботу, спрямовану на забезпечення членства України в НАТО".

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"Знаєте, я коли їхав на це засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, ми з командою взяли текст Будапештського меморандуму… Він не впорався зі своєю функцією надати гарантії безпеки нашій державі, не забезпечив нашої територіальної цілісності й суверенітету. І таких помилок більше не буде допущено. Тому єдиною дієвою гарантією для України є членство в НАТО", – наполіг міністр.

Сибіга підкреслив, що союзники не зняли з порядку денного запрошення України.

У цьому контексті він також назвав важливими угоди про безпеку, укладені з 27 країнами, та розвиток української оборонної промисловості – "щоб ми ставали більш самодостатніми, менше залежали від партнерів".

Зазначимо, що станом на листопад близько 70% українців позитивно ставилися до ідеї поетапного вступу України в НАТО, так, як свого часу це відбулося для розділеної Німеччини.

Неофіційно повідомляли, що таку ідею обговорюють на Заході вже тривалий час у дискусіях про можливі формати завершення поточної фази війни і запобіжники від поновлення російської агресії.