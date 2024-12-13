Сибига ответил, что делать, если Украина не получит приглашение в НАТО

Даже если Украина не получит приглашение вступить в НАТО, она должна продолжать выполнять работу для присоединения к Альянсу в будущем.

Об этом сказал глава МИД Андрей Сибига во время публичной дискуссии, текст которой приводит LB.ua, пишет "Европейская правда".

У министра иностранных дел поинтересовались, что делать Украине, если она не получит приглашение на членство в НАТО, на котором она настаивает для гарантий своей безопасности.

В ответ министр сказал, что нужно "выполнять свою работу, направленную на обеспечение членства Украины в НАТО".

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"Знаете, я когда ехал на это заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО, мы с командой взяли текст Будапештского меморандума... Он не справился со своей функцией предоставить гарантии безопасности нашему государству, не обеспечил нашей территориальной целостности и суверенитета. И таких ошибок больше не будет допущено. Поэтому единственной действенной гарантией для Украины является членство в НАТО", – настоял министр.

Сибига подчеркнул, что союзники не сняли с повестки дня приглашение Украины.

В этом контексте он также назвал важными соглашения о безопасности, заключенные с 27 странами, и развитие украинской оборонной промышленности – "чтобы мы становились более самодостаточными, меньше зависели от партнеров".

Отметим, что по состоянию на ноябрь около 70% украинцев положительно относились к идее поэтапного вступления Украины в НАТО, так, как в свое время это произошло для разделенной Германии.

Неофициально сообщалось, что такую идею обсуждают на Западе уже длительное время в дискуссиях о возможных форматах завершения текущей фазы войны и предохранителях от возобновления российской агрессии.