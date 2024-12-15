На півночі Франції сталася стрілянина: є загиблі правоохоронці та мігранти

Щонайменше п’ятеро людей загинули внаслідок стрілянини на півночі Франції – серед загиблих були двоє правоохоронців.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters і BFMTV.

На півночі Франції сталася стрілянина, у суботу, 14 грудня. Внаслідок інциденту загинули щонайменше п'ятеро людей, серед них двоє правоохоронців.

Французькі правоохоронці інформують, що інцидент стався неподалік табору для мігрантів у Лун-Плаж, що біля Дюнкерка, а також у сусідньому місті Вормут.

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Five people, including two migrants and two security guards, were shot dead near Dunkirk, France.



A 22-year-old suspect surrendered to police, admitting to the killings, reportedly linked to a business dispute.#France #Dunkirk pic.twitter.com/LeRW9xrFRQ – British Pakistani Index (@PakistaniIndex) December 14, 2024

Як зазначили правоохоронці, 22-річний чоловік добровільно здався поліції й зізнався у нападі та вбивстві п’ятої жертви в іншому місті того ж дня. Під час затримання у його автомобілі виявили три одиниці зброї.

Наразі підтверджено, що внаслідок стрілянини загинуло двоє агентів служби безпеки, а також двоє мігрантів. Поліція встановлює всі обставини інциденту та з'ясовує мотиви злочину.

Наприкінці жовтня у французькому місті Пуатьє сталась стрілянина, яка завершилась масовою бійкою: щонайменше п'ятеро людей отримали серйозні поранення, в тому числі один із них – із загрозливим для життя прогнозом.

12 грудня у Сербії суд визнав винним і засудив до 20 років ув'язнення молодого чоловіка, який застрелив дев'ятьох людей і поранив 12 під час одного з двох масових вбивств, що сталися у травні 2023 року.