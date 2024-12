На севере Франции произошла стрельба: есть погибшие правоохранители и мигранты

По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы на севере Франции – среди погибших были двое правоохранителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters и BFMTV.

На севере Франции произошла стрельба, в субботу, 14 декабря. В результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек, среди них двое правоохранителей.

Французские правоохранители информируют, что инцидент произошел недалеко от лагеря для мигрантов в Лун-Плаж, что возле Дюнкерка, а также в соседнем городе Вормут.

Five people, including two migrants and two security guards, were shot dead near Dunkirk, France.



A 22-year-old suspect surrendered to police, admitting to the killings, reportedly linked to a business dispute.#France #Dunkirk pic.twitter.com/LeRW9xrFRQ