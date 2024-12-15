На севере Франции произошла стрельба: есть погибшие правоохранители и мигранты

По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы на севере Франции – среди погибших были двое правоохранителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters и BFMTV.

На севере Франции произошла стрельба, в субботу, 14 декабря. В результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек, среди них двое правоохранителей.

Французские правоохранители информируют, что инцидент произошел недалеко от лагеря для мигрантов в Лун-Плаж, что возле Дюнкерка, а также в соседнем городе Вормут.

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Five people, including two migrants and two security guards, were shot dead near Dunkirk, France.



A 22-year-old suspect surrendered to police, admitting to the killings, reportedly linked to a business dispute.#France #Dunkirk pic.twitter.com/LeRW9xrFRQ – British Pakistani Index (@PakistaniIndex) December 14, 2024

Как отметили правоохранители, 22-летний мужчина добровольно сдался полиции и признался в нападении и убийстве пятой жертвы в другом городе в тот же день. Во время задержания в его автомобиле обнаружили три единицы оружия.

Сейчас подтверждено, что в результате стрельбы погибли двое агентов службы безопасности, а также двое мигрантов. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и выясняет мотивы преступления.

В конце октября во французском городе Пуатье произошла стрельба, которая завершилась массовой дракой: по меньшей мере пять человек получили серьезные ранения, в том числе один из них – с угрожающим для жизни прогнозом.

12 декабря в Сербии суд признал виновным и приговорил к 20 годам заключения молодого человека, который застрелил девять человек и ранил 12 во время одного из двух массовых убийств, произошедших в мае 2023 года.