У Трампа розповіли, які питання щодо подій в Україні ставлять собі для завершення війни

Номінований Дональдом Трампом радник із національної безпеки Майк Волц заявив, що майбутня адміністрація президента США думає над тим, як завершити російсько-українську війну.

Про це стало відомо із його інтерв’ю CBS News, передає "Європейська правда".

У Волца запитали, чи планує команда Трампа обмежити використання Україною американської зброї або цільової допомоги, коли вступить на посаду.

На це майбутній радник Трампа із національної безпеки нагадав слова Трампа в інтерв'ю Time про те, що "порожній чек не є стратегією".

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"Це, так би мовити, нескінченна війна, у яку ми, здається, поступово занурюємося", – зазначив Волц.

Він зауважив, що є низка питань, що стосуються російсько-української війни, які обговорює "фантастична" команда, яку збирає Трамп.

"Як виглядає успіх, що відповідає нашим інтересам? Як нам закінчити війну? Хто за столом переговорів? Як посадити всі сторони за стіл переговорів, і які рамки для угоди? Це ті речі, які ми обмірковуємо з його фантастичною командою, яку він збирає", – проінформував Волц.

Також він заявив, що у світі були б раді "певному припиненню" бойових дій в Україні на кшталт запропонованого Віктором Орбаном "різдвяного перемир'я".

Команда Трампа, як відомо, нині міркує над планом припинення бойових дій в Україні та веде обговорення з чинною адміністрацією США та українською стороною.