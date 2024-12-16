У Трампа рассказали, какие вопросы по событиям в Украине ставят себе для завершения войны

Номинированный Дональдом Трампом советник по национальной безопасности Майк Волц заявил, что будущая администрация президента США думает над тем, как завершить российско-украинскую войну.

Об этом стало известно из его интервью CBS News, передает "Европейская правда".

У Волца спросили, планирует ли команда Трампа ограничить использование Украиной американского оружия или целевой помощи, когда вступит в должность.

На это будущий советник Трампа по национальной безопасности напомнил слова Трампа в интервью Time о том, что "пустой чек не является стратегией".

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"Это, так сказать, бесконечная война, в которую мы, кажется, постепенно погружаемся", – отметил Волц.

Он отметил, что есть ряд вопросов, касающихся российско-украинской войны, которые обсуждает "фантастическая" команда, которую собирает Трамп.

"Как выглядит успех, отвечающий нашим интересам? Как нам закончить войну? Кто за столом переговоров? Как посадить все стороны за стол переговоров, и какие рамки для сделки? Это те вещи, которые мы обдумываем с его фантастической командой, которую он собирает", – проинформировал Волц.

Также он заявил, что в мире были бы рады "определенному прекращению „ боевых действий в Украине вроде предложенного Виктором Орбаном "рождественского перемирия".

Команда Трампа, как известно, сейчас размышляет над планом прекращения боевых действий в Украине и ведет обсуждение с действующей администрацией США и украинской стороной.