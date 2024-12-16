Лідер німецької опозиції: Дві третини сирійців не працюють, вони повинні повертатися додому

Голова найбільшої опозиційної партії Німеччини – Християнсько-демократичного союзу (ХДС) – Фрідріх Мерц вважає, що сирійці, які не інтегрувалися і не знайшли роботу в країні, після падіння режиму Башара Асада повинні повертатися до Сирії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Кандидат на посаду канцлера від ХДС Фрідріх Мерц застеріг від прийняття більшої кількості біженців з Сирії в Німеччині.

"У будь-якому випадку, зараз правильно не приймати більше біженців з Сирії", – сказав він.

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"Тому що ті, хто приїжджає, могли також бути представниками сил Асада, і ми не маємо жодної користі від них у Німеччині", – пояснив кандидат у канцлери.

Лідер ХДС також заявив, що сирійські біженці, які вже перебувають в країні і могли б працювати, але не роблять цього, повинні повернутися до Сирії.

"Третина", яка "працює і інтегрована" в Німеччині, може, звичайно, залишитися тут, підкреслив Мерц.

"Але дві третини не працюють, це в переважній більшості молоді люди, і багато хто з них може повернутися. Ми вже давно дотримуємося думки, що принаймні люди могли б повернутися на північ, а тепер і в інші частини країни", – заявив він.

Критики неодноразово звинувачували християнських демократів у проштовхуванні цього питання, стверджуючи при цьому, що багато сирійців добре інтегровані.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявив, що добре інтегровані біженці з Сирії можуть залишитися в країні.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая оголосив у неділю, 15 грудня, що понад 7,6 тисячі мігрантів з Сирії перетнули турецький кордон, щоб повернутися додому, за п'ять днів після того, як повстанські сили повалили режим сирійського диктатора Башара аль-Асада.