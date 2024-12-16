Лидер немецкой оппозиции: Две трети сирийцев не работают, они должны возвращаться домой

Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии – Христианско-демократического союза (ХДС) – Фридрих Мерц считает, что сирийцы, которые не интегрировались и не нашли работу в стране, после падения режима Башара Асада должны возвращаться в Сирию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Кандидат на пост канцлера от ХДС Фридрих Мерц предостерег от приема большего количества беженцев из Сирии в Германии.

"В любом случае, сейчас правильно не принимать больше беженцев из Сирии", – сказал он.

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"Потому что те, кто приезжает, могли также быть представителями сил Асада, и мы не получаем никакой пользы от них в Германии", – пояснил кандидат в канцлеры.

Лидер ХДС также заявил, что сирийские беженцы, которые уже находятся в стране и могли бы работать, но не делают этого, должны вернуться в Сирию.

"Треть", которая "работает и интегрирована" в Германии, может, конечно, остаться здесь, подчеркнул Мерц.

"Но две трети не работают, это в подавляющем большинстве молодые люди, и многие из них могут вернуться. Мы уже давно придерживаемся мнения, что по крайней мере люди могли бы вернуться на север, а теперь и в другие части страны", – заявил он.

Критики неоднократно обвиняли христианских демократов в проталкивании этого вопроса, утверждая при этом, что многие сирийцы хорошо интегрированы.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что хорошо интегрированные беженцы из Сирии могут остаться в стране.

Напомним, министр внутренних дел Турции Али Ерликая объявил в воскресенье, 15 декабря, что более 7,6 тысячи мигрантов из Сирии пересекли турецкую границу, чтобы вернуться домой, за пять дней после того, как повстанческие силы свергли режим сирийского диктатора Башара аль-Асада.