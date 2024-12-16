МЗС України відреагувало на слова президента Словаччини про територіальні поступки РФ

У Міністерстві закордонних справ відреагували на слова президента Словаччини Петера Пеллегріні, який вважає, що Україні потрібно буде піти на територіальні поступки для досягнення миру, та нагадали, що було зі словацькими землями, коли їх віддавали агресору.

Про це з посиланням на слова речника МЗС Георгія Тихого передає "Європейська правда".

Пеллегріні заявив, що Москві та Києву потрібно сідати за стіл переговорів, а Україні треба буде піти на територіальні поступки для досягнення миру.

Він сказав, що ніхто "серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без будь-яких часткових територіальних втрат для України".

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На це відреагував речник зовнішньополітичного відомства Тихий та нагадав, що було зі словацькими землями, коли їх віддавали агресору.

"Востаннє, коли словацьку землю віддавали агресору – в ім’я миру, – це нічим добрим не закінчилося та не принесло миру ні словакам, ні іншим народам", – заявив він.

Нещодавно словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо заявив, що вважає своїм "особистим обовʼязком" необхідність поїхати в Москву 9 травня 2025 року.

Перед тим Фіцо казав, що хотів би відновити нормальні відносини з Росією після закінчення розв’язаної нею повномасштабної війни в Україні.