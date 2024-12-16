МИД Украины отреагировал на слова президента Словакии о территориальных уступках РФ

В Министерстве иностранных дел отреагировали на слова президента Словакии Петера Пеллегрини, который считает, что Украине нужно будет пойти на территориальные уступки для достижения мира, и напомнили, что было со словацкими землями, когда их отдавали агрессору.

Об этом со ссылкой на слова представителя МИД Георгия Тихого передает "Европейская правда".

Пеллегрини заявил, что Москве и Киеву нужно садиться за стол переговоров, а Украине надо будет пойти на территориальные уступки для достижения мира.

Он сказал, что никто "среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-либо частичных территориальных потерь для Украины".

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На это отреагировал представитель внешнеполитического ведомства Тихий и напомнил, что было со словацкими землями, когда их отдавали агрессору.

"Последний раз, когда словацкую землю отдавали агрессору – во имя мира, – это ничем хорошим не закончилось и не принесло мира ни словакам, ни другим народам", – заявил он.

Недавно словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что считает своим "личным долгом" необходимость поехать в Москву 9 мая 2025 года.

Перед тем Фицо говорил, что хотел бы восстановить нормальные отношения с Россией после окончания развязанной ею полномасштабной войны в Украине.