Уряд Грузії дорікнув "радянським менталітетом" Литві та Естонії після санкцій проти Кобахідзе

Уряд Грузії відреагував на впроваджені санкції та заявив, що "попри 33-річну історію незалежності, влада Литви та Естонії не змогла позбутися радянського менталітету".

Про це повідомляє NewGeorgia із посиланням на заяву грузинського Кабінету міністрів, передає "Європейська правда".

Уряд Грузії відреагував на санкції Литви та Естонії проти посадовців та суддів, включно із прем’єр-міністром країни Іраклієм Кобахідзе.

Відтак у Кабміні Грузії заявили, що Естонія і Литва – держави, які володіють "найбільш обмеженим суверенітетом в ЄС і уряди яких діють не відповідно до інтересів власного народу, а за диктатом адміністрації іноземної держави".

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Уряд країни акцентував, що "попри 33-річну історію незалежності, влада Литви та Естонії не змогла позбутися радянського менталітету".

У заяві зазначили, що влада Грузії "має право і можливість вжити заходів проти антигрузинського рішення" урядів Литви та Естонії, проте "з поваги до литовського та естонського народів" не вважає за доцільне піти на такий крок.

Зазначимо, 15 грудня Естонія оголосила, що ввела санкції проти Кобахідзе і ще 13 високопосадовців та суддів, їм заборонено в'їзд до Естонії.

Слідом за Естонією Литва ввела візові санкції щодо 17 представників влади Грузії.

Держдеп США 12 грудня оголосив про заборону видачі віз 20 особам, дотичним до придушення демократії у Грузії, серед них – урядовці і депутати.