Правительство Грузии упрекнуло в "советском менталитете" Литву и Эстонию после санкций против Кобахидзе

Правительство Грузии отреагировало на введенные санкции и заявило, что "несмотря на 33-летнюю историю независимости, власти Литвы и Эстонии не смогли избавиться от советского менталитета".

Об этом сообщает NewGeorgia со ссылкой на заявление грузинского Кабинета министров, передает "Европейская правда".

Правительство Грузии отреагировало на санкции Литвы и Эстонии против чиновников и судей, включая премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе.

В Кабмине Грузии заявили, что Эстония и Литва – государства, которые обладают "наиболее ограниченным суверенитетом в ЕС и правительства которых действуют не в соответствии с интересами собственного народа, а по диктату администрации иностранного государства".

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Правительство страны акцентировало, что "несмотря на 33-летнюю историю независимости, власти Литвы и Эстонии не смогли избавиться от советского менталитета".

В заявлении отметили, что власти Грузии "имеют право и возможность принять меры против антигрузинского решения" правительств Литвы и Эстонии, однако "из уважения к литовскому и эстонскому народам" не считают целесообразным идти на такой шаг.

Отметим, 15 декабря Эстония объявила, что ввела санкции против Кобахидзе и еще 13 высокопоставленных чиновников и судей, им запрещен въезд в Эстонию.

Вслед за Эстонией Литва ввела визовые санкции в отношении 17 представителей власти Грузии.

Госдеп США 12 декабря объявил о запрете выдачи виз 20 лицам, причастным к подавлению демократии в Грузии, среди них – чиновники и депутаты.